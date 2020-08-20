Экспорт соков из Ирана составил $38 млн

По итогам четырех месяцев 1399 иранского календарного года (начался 21 марта 2020 года) экспорт соков из Ирана составил 47 995 тонн общей стоимостью в 38 млн долларов. Об этом сообщил представитель таможенной службы Ирана Рухолла Латифи, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

"За четыре месяца Иран экспортировал более 48 тыс. тонн соков на сумму в $38,107 млн", - сказал Латифи.

"Иран экспортировал соки в 35 стран мира. Основными покупателями иранских соков стали Германия, Пакистан, Афганистан, Мальдивы, Австралия, Канада, Швейцария, Нидерланды, Турция, Пакистан, Новая Зеландия, Россия, Норвегия, Турция и Кувейт", - добавил он.

"Вместе с этим импорт указанной продукции в Иран составил 2,1 млн долларов из Турции, Бразилии, Бельгии, ОАЭ, Испании, Таиланда, Индии и Италии", - сказал он.