Торговый оборот Ирана со странами СНГ составил 3 млрд долларов в 2019 году

Представитель таможни Ирана Рухолла Латифи сообщил, что объем внешней торговли Ирана с Содружеством Независимых Государств (СНГ) в 2019 году составил 3 млрд 298 млн. 61 тыс. 946 долларов, а сальдо внешней торговли с этими странами было положительным - 205 млн. и 150 тыс. долларов, передает Trend со ссылкой на İRNA.

«В 2018 году общий объем экспорта Ирана в соседние страны составил 752 млн. 242 тыс. 175 долларов, что означает рост более чем на один миллиард долларов», - сказал он.

«Импорт Ирана из соседних стран составил 3 млн. 171 тыс. 62 тонны товаров на сумму 1 млрд 546 млн. 455 тыс. 979 долларов, что примерно на 10% меньше по сравнению с аналогичным периодом», - добавил Рухолла Латифи.

Большинство экспортных поставок Ирана в страны СНГ приходит на долю России, на сумму более 457 млн. долларов, - Азербайджана, на более чем 429 млн. долларов и Армении, на 231 млн. долларов, в то время как основными партнерами Ирана среди стран СНГ являются Россия, Узбекистан и Казахстан.