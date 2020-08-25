Добыча газового конденсата из Южного Парса увеличилась на 87%

Экономика 25 августа 2020 12:16 (UTC+04:00)
Добыча газового конденсата из Южного Парса увеличилась на 87%

Добыча газового конденсата из нефтегазоконденсатного месторождения "Южный Парс" с 2013 года увеличилась на 87%. Об этом заявил управляющий директор компании "South Pars Gas Company" (SPGC) Хади Хашемзаде Фарханг, передает Trend со ссылкой на IRNA.

"C запуском завода по переработке газового конденсата «Звезда Персидского залива» мощностью 360 тыс. баррелей в сутки производство газового конденсата в стране в 2020 году увеличилось на 87% по сравнению с 2013 годом", сказал Хашемзаде Фарханг.

Он также упомянул, что производство серы на SPGC также увеличилась за последний год. "Производство серы в Иране увеличилось на 99%", уточнил он.

Конденсат природного газа, также называемый жидким природным газом, представляет собой смесь углеводородных жидкостей низкой плотности, которые присутствуют в качестве газообразных компонентов в природном газе, добываемом на многих месторождениях природного газа.

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