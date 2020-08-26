Производство морепродуктов в Иране увеличилось в 40 раз

Сегодня производство рыбы и морепродуктов в Иране по сравнению с показателями первых годов после исламской революции увеличилось в 40 раз. Как передает Trend со ссылкой на IRNA, об этом сказал глава Организации рыболовства Ирана Набиолла Хунмирзаи.

"В первые годы после исламской революции в 1979 году общий объем производства рыбы и морепродуктов в стране составляло лишь 3 тыс. т в год, но по итогам 1398 иранского календарного года (завершился 20 марта 2020 года) этот показатель достиг 125 тыс. т", сказал Хунмирзаи.

Согласно его оценкам, общий объем производства креветок в Иране до следующего года достигнет 100 тыс. тонн.