Мощность НПЗ Ирана увеличилась на 16%

В то время как в 2013 году, в начале первого срока Хасана Рухани, нефтеперерабатывающие заводы страны получали 1 850 000 баррелей сырья, сейчас это число, по прогнозам, вырастет на 16% до 2 150 000 баррелей в день. Эта цифра к концу 2021 г. увеличится до 2,3 млн баррелей, передает Trend со ссылкой на IRNA.

По прогнозам, мощность НПЗ Ирана к концу этого года достигнет 2,2 миллиона баррелей в сутки, а к концу 2021 года эта цифра достигнет 2,3 миллиона баррелей.

Благодаря этому мощность Ирана по производству бензина также выросла с 59,5 миллионов литров в 2013 году до 107 миллионов литров в нынешней ситуации. Эти цифры говорят о 80% росте производства этого продукта.

Сравнивая рост мощностей нефтеперерабатывающих заводов, которые составили 16%, с производственными мощностями по производству бензина в Иране, которые показывают цифру более 80%, становится ясно, что Иран не только увеличил свои мощности по производству нефтепродуктов, но и в течение этого периода пытался двигаться к производству продуктов с более высокой добавленной стоимостью.