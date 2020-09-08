Локализация производства запчастей позволила компании Jam Petrochemical сэкономить $4,2 млн.

Руководитель службы самодостаточности и поддержки строительства Jam Petrochemical Company Мохаммад Джафар Шадкани сказал, что благодаря усилиям и настойчивости специалистов и локализации производства в Иране многих запчастей, необходимых этой компании , удалось сэкономить $4,2 млн, передает Trend со ссылкой на IRNA.

«Служба самодостаточности компании локализовала производство деталей, необходимых в условиях санкций, и начала свою работу с мудростью менеджеров и настойчивостью опытных профессионалов с целью увеличения разнообразия производимых изделий и дальнейшего содействия непрерывности производства. Насосы, компрессоры, турбокомпрессоры, внутреннее оборудование реакторов и колон, а также различные типы фильтров, используемые в комплексе находятся в повестке дня деятельности компании», - рассказал он.

Jam Petrochemical - один из крупнейших экспортеров полимерной продукции в Иране, а среди производителей продуктов из тяжелого полиэтилена эта компания занимает первое место по экспорту.

60% произведенной в 2018 году продукции экспортировалось более чем в 22 страны.

В настоящее время основными направлениями экспорта компании на международные рынки являются Китай, Турция и соседние страны.