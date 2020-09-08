В Иране назвали объем производства стальных слитков за первые 5 месяцев этого года

Организация развития и реновации горнорудной промышленности Ирана (IMIDRO) и крупные компании в области рудников и минеральной промышленности произвели 9 млн 238 тыс. 503 тонн стального слитка за первые 5 месяцев иранского 1399 календарного года, которые свидетельствуют об увеличении производства в стране на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает Trend со ссылкой на IRNA.

Общее производство стального слитка в Иране за прошлый месяц (22 июля-21 августа) составило 1 млн 756 тыс. 676 тонн, которое на 2% увеличилось по сравнению с минувшим годом.

Объем производства стальной продукции также в этом году достиг 6 млн 3980 тонн, который показывает рост на 2% по сравнению с аналогичным периодом иранского 1398 календарного года.

Иран является 10-м крупнейшим производителем стали в мире, и намерен увеличить производство стальной продукции до 55 млн тонн к 2025 году. Доля стального сектора в общей стоимости экспорта страны составляет от 40 до 45%. Объем экспорта стали из Ирана в прошлом году составил 10 млн тонн.

Статистики показывают, что примерно 7 млн тонн слитков и 3 млн тонн стальной продукции было экспортировано из Ирана в десятки целевых стран в минувшем году.