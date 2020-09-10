В иранской провинции Ардебиль будут введены в эксплуатацию солнечные электростанции

БАКУ /Trend/ - Третьего сентября в северо-западной иранской провинции Ардебиль в эксплуатацию будут введены две станции солнечных панелей и одна электрическая подстанция.

Об этом говорится в информации, размещенной на портале министерства энергетики Ирана, сообщает Trend.

Согласно информации, в создание станций мощностью 230 киловольт инвестировано 2,15 триллионов риалов (примерно 51,3 миллиона долларов).

На строительство подстанции израсходовано 2 триллиона риалов (порядка 47,6 миллиона долларов). Подстанция построена для транспортировки и распределения электричества.

Станция солнечных панелей мощностью в 0,2 мегаватта способна производить 326 тысяч киловатт-часов электроэнергии.

С введением этой станции в эксплуатацию будет сэкономлено 110 кубометров в год природного газа, предотвращен выброс в воздух 274 тонн газа CO2. Также будет сэкономлено потребление 87,4 кубометров воды.

Станция солнечных панелей мощностью в 1,5 мегаватта может вырабатывать 244 тысячи киловатт-часов электроэнергии. Ее эксплуатация позволит сэкономить 850 тысяч кубометров газа в год, предотвратить выброс в воздух 5 тысяч тонн газа CO2 и сэкономить 655 кубометров воды.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова.)