Хасан Рухани: За 6 лет из иранских ЗСТ было экспортировано товаров на $134 млрд

C 2013 по 2019 год из иранских зон свободной торговли было экспортировано товаров на $134 млрд . Об этом заявил в четверг президент Ирана Хасан Рухани, передает Trend со ссылкой на IRNA.

Президент Рухани в четверг открыл 58 проектов в зонах свободной торговли по всей стране. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции.

Проекты развития с инвестициями в размере 437 млн евро находятся в свободной зоне Арас, на островах Киш и Кешм, в международном аэропорту Паям, в Ширазе в провинции Фарс, в Сарахсе в провинции Хорасан Разави и в городе Йезд.

Ожидается, что после запуска этих проектов будет создано около 4400 прямых рабочих мест.