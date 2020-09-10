Хасан Рухани: За 6 лет из иранских ЗСТ было экспортировано товаров на $134 млрд
C 2013 по 2019 год из иранских зон свободной торговли было экспортировано товаров на $134 млрд . Об этом заявил в четверг президент Ирана Хасан Рухани, передает Trend со ссылкой на IRNA.
Президент Рухани в четверг открыл 58 проектов в зонах свободной торговли по всей стране. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции.
Проекты развития с инвестициями в размере 437 млн евро находятся в свободной зоне Арас, на островах Киш и Кешм, в международном аэропорту Паям, в Ширазе в провинции Фарс, в Сарахсе в провинции Хорасан Разави и в городе Йезд.
Ожидается, что после запуска этих проектов будет создано около 4400 прямых рабочих мест.
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