Иранская нефтехимическая компания «Нури» увеличила производство

Экономика 11 сентября 2020 10:12 (UTC+04:00)
Иранская нефтехимическая компания «Нури» увеличила производство

БАКУ /Trend/ - С 20 марта по 18 августа 2020 года нефтехимическая компания "Нури", функционирующая в особой экономической зоне "Парс Энержи" южной иранской провинции Бушехр, увеличила производство продукции на десять процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сказал журналистам исполнительный директор компании Таги Санеи, сообщает во вторник Trend со ссылкой на информационное агентство Shana.

По словам Санеи, за указанный период компании произвела 1,95 миллиона тонн продукции, что на 20 процентов больше запланированного.

Он отметил, что в прошлом иранском году (21 марта 2019 – 20 марта 2020 гг.) план производства был перевыполнен на 112 процентов.

Исполнительный директор компании добавил, что в прошлом году был зафиксирован рекордный показатель по производству бензола и пироксилина (paraxylene), произведены 417 тыс. тонн бензола.

Санеи отметил, что более 90 процентов расходов компании приходятся на топливо, поэтому проводятся обсуждения по снижению его стоимости на пять процентов. В случае снижения цены клиентам могут быть сделаны скидки.

По словам представителя компании, завод по производству аммониака нефтехимической компании "Хенгам", приобретенной нефтехимической компанией "Нури", будет сдан в эксплуатацию до конца текущего иранского года, то есть до 21 марта 2021 г., или в начале следующего иранского года, а завод по производству карбамида - в 2022 г.

Отметим, что компания "Нури" экспортирует 60 процентов своей продукции, а 40 процентов реализуются на бирже. Продукция экспортируется в страны Европы, Восточной и Южной Азии, ряд стран Персидского залива и на Индийский полуостров. В качестве основной продукции компания производит 1,2 тонны пироксилина в год, бензол, ортоксилол, а также производятся 3,3 млн тонн тяжелых и легких углеводородов, LPG, пентан, легкая нафта.

Завод компании расходует 4,77 млн тонн топлива в год, из которых 4,5 млн тонн - газовый конденсат, который закупается с заводов газового комплекса "Южный Парс".

Добавим, что с инвестированием примерно 110-120 млн долларов в эксплуатацию на заводе будет введен участок тяжелой дистилляции.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова)

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