Доля экспорта строительного оборудования Ирана в Африку составила $2 млн

Доля экспорта строительного оборудования из Ирана в африканские государства в прошлом году составил $2 млн. Об этом сообщили в Организации содействия торговле Ирана, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

"За прошедший иранский календарный год (завершился 14 октября 2020 года) общий объем экспорта строительного оборудования из Ирана составил $620 млн, $2 млн из этого объема было экспортировано в африканские страны", - сказал генеральный директор Организации содействия торговле Ирана по арабским и африканским делам Фарзад Пилтан.

По его словам, Китай (2,27 миллиарда долларов), Испания (1,04 миллиарда долларов), Италия (698 миллионов долларов), Индия (391 миллион долларов), Франция (365 миллионов долларов), Турция (357 миллионов долларов), Бельгия (350 миллионов долларов) Южная Африка (321 млн долларов), Германия (314 млн долларов) и Египет (261 млн долларов) стали крупнейшими экспортерами строительного оборудования в Африку в 2019 году.