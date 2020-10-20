Объем экспорта Ирана составил $30 млрд за 6 месяцев

Объем экспорта Ирана превысил $30 млрд за первую половину 1399 иранского календарного года (начался 21 марта 2020 года). Об этом сообщил директор по делам провинциий министерства промышленности, рудников и торговли Ирана Ирадж Хасанпур во вторник, передает Trend со ссылкой на IRNA.

«Бензин и метанол являлись важнейшими товарами, экспортируемыми в течение указанного периода», — сказал чиновник.

Он назвал Китай, ОАЭ, Ирак, Турцию и Афганистан основными направлениями экспорта Ирана, в которые поставлены 74% общего иранской продукции за отчетный период.

Хасанпур заявил, что объем экспорта Ирана до 13 октября составил 36 млрд долларов.

По его словам, враги пытаются закрыть все пути экономической деятельности страны, вводив санкции против Ирана.

Он также сообщил о резком увеличении производства медицинских продуктов в стране на фоне вспышки коронавируса, добавив, что производство масок с 200 тыс. достигло 14 млн в день.