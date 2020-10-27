Экспорт товаров с Малайерской таможни вырос на 59%

Директор Малайерской таможни Таркашванд сообщил, что в первом полугодии этого года с таможни этого города было вывезено товаров на сумму более 262 миллиардов туманов, что на 59% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает Trend со ссылкой на IRNA.

«В течение указанного периода все виды экспортных товаров с чистым весом около 14 800 тонн были экспортированы с Малайерской таможни в целевые страны», - сказал он.

Он заявил, что стоимость этого количества экспортируемых товаров в долларах составляет 16 млн. 600 тысяч, и добавил, что за первые шесть месяцев этого года экспорт товаров этом отношении увеличился на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«В первой половине этого года 18 видов товаров, включая кислый изюм, виноград, сыры, сливки и йогурт, санитарный вазелин, промышленный вазелин, ферросилиций, соленья, сухое молоко, соленые огурцы и твердый парафин, были экспортированы в 25 стран», - указал он.