Власти иранской провинции Гилян пригласили бизнес Татарстана в СЭЗ "Энзели"

Экономика 28 октября 2020 11:04 (UTC+04:00)
Власти иранской провинции Гилян пригласили бизнес Татарстана в СЭЗ "Энзели"

Губернатор провинции Гилян Исламской Республики Иран Арсалан Заре призвал Татарстан наращивать товарооборот и пригласил бизнес республики к работе на базе свободной экономической зоны "Энзели". Об этом он сказал на встрече с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, которая прошла в режиме видеоконференцсвязи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Свободная [экономическая] зона "Энзели" является единственной свободной зоной на берегу Каспия. Поэтому нам надо увеличить наш торговый оборот и использовать преимущества этой зоны. Мы хотим пригласить компании из Татарстана для инвестиций, для производства в этой зоне", - сказал губернатор.

Он отметил, что Гилян расположен в красивом месте, что позволяет наращивать туристическое сотрудничество. По его словам, провинция Гилян несколько раз проводила выставки иранских товаров в некоторых регионах России. "Сейчас администрация провинции Гилян может с помощью частного сектора провести такую выставку в городе Казань. Также мы можем помочь вам провести такую выставку в свободной зоне "Энзели" или городе Решт", - добавил он.

Минниханов отметил, что стороны будут интересны друг другу во многих направлениях. Среди них - торгово-экономические делегации, выставки, экспорт, импорт, халяль-продукция - для Татарстана все это имеет огромный интерес, добавил он. По словам Минниханова, до пандемии коронавируса, между Тегераном и Казанью были прямые авиарейсы. Глава российского региона выразил надежду на то, что в ближайшее время авиасообщение будет восстановлено.

"Очень надеюсь, когда все с коронавирусом утрясется, наша делегация во главе со мной посетит вашу провинцию. Конечно же, я надеюсь, что вы станете нашим желанным гостем", - сказал Минниханов.

Между правительствами Татарстана и Ирана с 1996 года действует Меморандум о торговом сотрудничестве. С 2017 года в Казани работает Генеральное консульство Иран. Казань и Тебриз (провинция Восточный Азербайджан) являются городами-побратимами. Компании из республики, включая "Камаз", "Татнефть", в разные годы реализовывали различные проекты в Иране.

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