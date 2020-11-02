В Иране начали производство ударопрочных пластиковых бутылок с помощью нанотехнологии
Иранская компания производит и продает пластиковые наночастицы, устойчивые к разрушению и ударам, с использованием нанотехнологии, передает Trend со ссылкой на ИРНА.
Переломы и трещины в производстве пластиковых бутылок создают проблемы для компаний-производителей, а также компаний, которые используют эти бутылки. Таким образом, иранская компания разработала нанодобавку, необходимую для увеличения прочности этих бутылок, и произвела первые полипропиленовые бутылки, усиленные нанотехнологиями.
Нанодобавка этой компании используется в виде порошка для улучшения ударопрочности труб, фурнитуры и оконных и дверных профилей из ПВХ, а также в виде маточной смеси для улучшения ударопрочности полиэтилена и пропилена.
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