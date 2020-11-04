Иран и Россия проведут совместные экономические форумы - замглавы МИД

Заместитель министра иностранных дел Ирана Голамреза Ансари сообщил, что для поддержания экономических контактов и отношений между Ираном и Россией в контексте вспышки коронавируса и глобального кризиса и вызванного им экономического спада будут упрощены «экономические и торговые конференции» между двумя странами, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Голамреза Ансари и замглавы МИД России Александр Панкин провели переговоры. Встреча прошла в режиме онлайн.

Во время переговоров, стороны обсудили проблематику интеграционных процессов в рамках ЕАЭС и сотрудничества ЕАЭС-Иран, развитие транспортных коридоров, актуальные вопросы российско-иранского взаимодействия на площадках международных финансовых организаций, ситуацию на мировых энергетических рынках и возможности координации в профильных многосторонних форматах, а также перспективы сотрудничества по противодействию COVID-19.