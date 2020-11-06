Из иранского Альборза экспортировали товаров на сумму $505 млн.

Заместитель губернатора Альборз по экономическим вопросам Джахангир Шахморади объявил об экспорте из провинции ненефтяных и промышленных товаров на сумму 505 млн. долларов за последние семь месяцев, передает Trend со ссылкой на IRNA.

«Это показывает рост экспорта на 72% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - сказал он.

«Если эта тенденция сохранится, то к концу этого года мы увидим экспорт ненефтяных и промышленных товаров на сумму 1 млрд долларов из Альборза», - добавил он.