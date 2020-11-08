Через пограничный пункт Башмак было перевезено около $2 млрд товаров за семь месяцев

Начальник таможенной службы иранской провинции Курдистан заявил, что за семь месяцев текущего иранского года (начавшегося 20 марта 2020 года) через пограничный пункт Башмак было перевезено $1,903 млрд товаров, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Бахтияр Рахманипур объем вывезенных товаров до 21 октября составил 240 214 тонн товаров на сумму 498 152 670 долларов.

Башмак — единственный транзитный пограничный терминал иранской провинции Курдистан, связывающий Исламскую Республику с Ираком и играющий важную роль в укреплении двусторонних торговых связей.