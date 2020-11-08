Объем экспорта Ирана в соседние страны составил $14 млрд

Общий объем экспорта из Ирана в первые семь месяцев текущего иранского календарного года (начался 21 марта 2020 года) составил 18 млрд, 14 из которого было экспортировано в соседние страны.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на ИРНА, заявил заместитель директора по управлению персоналом таможни Ирана Ахмед Закери.

По его словам, объем внешней торговли Ирана за семь месяцев составил $38 млрд.

"При этом на импорт приходился около $20 млрд, а на экспорт – около $18 млрд", уточнил Закери.

При этом он отметил, что $14 млрд товаров было экспортировано в соседние страны с целью обхода американских санкций.

Закери добавил, что за отчетный период больше всего Иран экспортировал товаров в Ирак, Китай, ОАЭ, Турцию и Афганистан.