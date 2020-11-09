Доходы Ирана от расширения поставок газа за семь лет составили $11 млрд

Доходы Ирана от расширения поставок газа за последние семь лет составили 11 млрд долларов, а к концу 1402 иранского календарного года (20 марта 2023 года) этот показатель достигнет в общей сложности 28 млрд долларов.

Об этом заявил в понедельник управляющий директор Национальной иранской газовой компании (NIGC) Хосейн Монтазер Торбати на церемонии открытия 181 газового проекта в провинции Фарс, которая была запущена в присутствии министра нефти Бижана Зангане в режиме видеоконференции, передает Trend со ссылкой на IRNA.

"Иран — уникальная страна в мире по поставкам газа", сказал он, отметив, что хорошие события, произошедшие месторождении Южный Парс, и рост добычи привели к развитию газоснабжения.