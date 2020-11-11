Шинные заводы Ирана планируют произвести 20 млн шин до конца текущего года

Согласно прогнозам шинные заводы Ирана производят до 20 млн шин для легковых автомобилей до конца текущего иранского календарного года (заканчивается 20 марта 2021 года). Как передает Trend со ссылкой на IRNA, об этом заявил представитель иранской ассоциации шинной промышленности Мостафа Танха.

"Отечественные шинные заводы, преодолев жестокие санкции, установили хороший рекорд по производству всех видов шин, особенно шин для легковых автомобилей", указал он.

По его словам, за первые семь месяцев текущего года в сегменте легковых шин рост производства составил 26 процентов и достиг отметки в 12,528 млн штук (90 538 тонн).

"До конца текущего (иранского календарного) года в стране планируется произвести до 20 млн шин для легковых автомобилей", сказал Танха.