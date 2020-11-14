Объем производства горячебрикетированного железа в Иране вырос на 10%

Объем производства горячебрикетированного железа (ГБЖ) за первые семь месяцев текущего иранского календарного года (начался 20 марта 2020 года) вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 18.120 млн т., передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Кроме того, за седьмой месяц текущего иранского календарного года (с 22 сентября по 21 октября) иранские металлургические заводы произвели 2.549 млн тонн горячебрикетированного железа, что на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Несмотря на то, что Ирана находится под самыми жестокими санкциями, за первые пять месяцев 2020 года занял первое место в мире по производству горячебрикетированного железа (ГБЖ). Согласно отчету Международной ассоциации производителей стали в июне 2020 года, объем производства горячебрикетированного железа в Иране за 5 месяцев 2020 года составил 12 мдн. тонн. Таким образом, на долю Ирана приходится 50% мирового производства ГБЖ.