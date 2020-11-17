Иран начал производство собственных тест-систем для экспресс-анализа на коронавирус

Иран начал во вторник производство наборов тест-систем для экспресс-анализа на коронавирус собственного производства. Как сообщил иранский телеканал Press TV, набор, разработанный компанией Barakat E-Health Company, способен выявить наличие вируса за 15-20 минут. В ближайшее время товар поступит на рынок, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Новая разработка была опробована на 500 пациентах под контролем специалистов иранского отделения Института Пастера, - сказал на торжественной церемонии запуска линии по изготовлению тест-систем глава штаба по противодействию распространению вируса столичной провинции Тегеран Алиреза Зали. - Действенность новинки получила клиническое подтверждение. Набор успешно прошел все лабораторные испытания, и с его помощью можно значительно увеличить количество ежедневно проводимых тестов на COVID-19".

По данным иранских специалистов, новая разработка имеет 85-процентную точность. В настоящее время восемь вакцин от коронавируса, разработанных в Иране, ожидают одобрения Всемирной организацией здравоохранения.

Как заявила во вторник глава департамента по связям с общественностью Министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари, число инфицированных коронавирусной инфекцией в стране возросло за сутки на 13 352, что является максимальным показателем с начала эпидемии. "Число новых случаев заражения коронавирусом в стране [за сутки] достигло 13 352, а общее количество заразившихся составило 788 473", - сообщила она. Предыдущий максимальный показатель суточного прироста инфицированных был зафиксирован 16 ноября - 13 053 человека.

В связи с обострением эпидемии коронавируса в 150 городах страны, включая Тегеран, с 21 ноября на две недели вводится комендантский час с 21:00 до 04:00. Кроме того, объявлен карантин, предполагающий ограничение работы всех частных и государственных учреждений. Исключение составляют продуктовые магазины, больницы и аптеки.