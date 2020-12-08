Иран планирует увеличить пропускную способность аэропортов для обслуживания 50 миллионов пассажиров в год к лету 2021 года, несмотря на ограничения, наложенные на авиационный сектор страны из-за американских санкций, заявил министр транспорта Ирана, передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

«Были представлены различные проекты по расширению авиационного парка, и, когда они будут реализованы к концу срока нынешнего административного правительства, пропускная способность аэропортов страны достигнет 50 миллионов пассажиров в год», - цитирует агентство IRIB слова министра транспорта и городского развития Мохаммада Эслами.

Министр сказал, что Ирану удалось увеличить количество самолетов, работающих в секторе гражданской авиации, несмотря на санкции США, которые препятствовали поставке новых авиалайнеров мировыми производителями самолетов.

Он сказал, что иранские авиакомпании увеличили количество рейсов на зарубежных маршрутах, чтобы компенсировать снижение количества рейсов в страну и из страны из-за пандемии коронавируса.

«Выполняются зарубежные рейсы», - сказал Эслами, добавив: «Резкий рост распространения коронавируса привел к 50-процентному сокращению воздушного транспорта, включая транзитные, внутренние и международные рейсы».