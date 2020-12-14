Власти Ирана рассказали о планах увеличения добычи нефти

Тегеран не намерен спрашивать какое-либо разрешение у ОПЕК для того, чтобы увеличить добычу нефти в следующем году. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом заявил в понедельник министр нефти Ирана Бижан Зангане.

Ранее Зангане, как сообщило агентство IRNA, представил планы ведомства на новый финансовый год, начинающийся в марте 2021 года, сообщив, что Иран намерен добывать 4,5 миллиона баррелей нефти и газового конденсата в день.

Больше половины пойдет на экспорт, оставшаяся часть – на внутреннее потребление.

"Разрешение не нужно, это наше право, но проблем нет, мы не будем просить у кого-либо разрешение для увеличения добычи нефти. Конечно, нужно подождать", — сказал министр, отвечая на вопрос, каким образом Иран получит разрешение на увеличение добычи нефти, когда страны ОПЕК пытаются сокращать свою добычу.

Как следует из опубликованного агентством Shana отрывка выступления, он также подчеркнул, что увеличение объемов экспорта нефти до 2,3 миллиона баррелей в день — реализуемая задача, есть рынок, цены на нефть не упадут, ОПЕК может поддержать их.

Замглавы организации планирования и бюджета Ирана Хамид Пурмохаммади в ноябре сообщал, что Иран в текущем году продавал в среднем от 600 до 700 тысяч баррелей нефти в день.