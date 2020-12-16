Начато бурение на 11-ой фазе Южного Парса в Иране

Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане в понедельник приказал официально начать бурение первой скважины 11-й фазы гигантского газового месторождения Иран Южный Парс в водах Персидского залива. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Iran.ru, сообщает Shana.

Как сообщалось, 6 ноября на платформе SPD-11B упомянутой фазы была установлена ​​морская буровая установка, принадлежащая Mapna Drilling Company.

Указанная буровая установка намерена вырыть 12 эксплуатационных скважин на указанном этапе для добычи около одного миллиарда кубических футов газа в сутки.

На первом этапе, за счет бурения пяти скважин и установки платформы SPD-11B, начальная производственная мощность этой фазы достигнет 500 миллионов кубических футов (эквивалент 14 миллионов кубических метров) в сутки.

Позже, за счет бурения и завершения семи других скважин, параллельно с начальной добычей, общая добыча газа с платформы увеличится до одного миллиарда кубических футов (что эквивалентно 28 миллионам кубометров) в сутки.

Инженерно-технический контроль и надзор за всеми указанными операциями будут осуществлять иранские специалисты и инженеры.

Выступая на церемонии начала буровых работ на 11 фазе Южного Парса, Зангане подчеркнул, что Иран может экспортировать 2,3 миллиона баррелей нефти ежедневно, заявив: "Увеличение добычи нефти - это право Ирана, и на это нам не нужно чье-то разрешение".

«Если санкции будут сняты и будут предоставлены необходимые ресурсы для реабилитации некоторых из наших старых скважин, добыча которых снизилась, экспорт составит 2,3 миллиона баррелей нефти в день», - сказал он.

Разработка 11-ой фазы Южного Парса была официально начата в мае после нескольких лет перерыва из-за различных финансовых и технических проблем.

В ноябре 2016 года Иран подписал соглашение на 4,8 миллиарда долларов с консорциумом, включающим французскую Total, Китайскую национальную нефтяную корпорацию (CNPC) и Petropars, дочернюю компанию Национальной иранской нефтяной компании (NIOC), о разработке 11 фазы, однако Total и CNPCI отказались от проекта в 2019 году из-за санкций США.

В настоящее время Petropars разрабатывает проект 11 фазы после того, как ее партнеры вышли из контракта.

Проект 11-ой фазы Южного Парса будет иметь производственную мощность 2 миллиарда кубических футов в день или 370 000 баррелей нефтяного эквивалента в день. Добытый газ будет поступать в газовую сеть Ирана.

Южный Парс - крупнейшее в мире газовое месторождение, занимающее площадь в 3700 квадратных километров территориальных вод Ирана.

По оценкам, это гигантское месторождение содержит значительное количество природного газа, на долю которого приходится около восьми процентов мировых запасов, и около 18 миллиардов баррелей конденсата. Поле разделено на 24 стандартных фазы.