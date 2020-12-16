Начато бурение на 11-ой фазе Южного Парса в Иране
Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане в понедельник приказал официально начать бурение первой скважины 11-й фазы гигантского газового месторождения Иран Южный Парс в водах Персидского залива. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Iran.ru, сообщает Shana.
Как сообщалось, 6 ноября на платформе SPD-11B упомянутой фазы была установлена морская буровая установка, принадлежащая Mapna Drilling Company.
Указанная буровая установка намерена вырыть 12 эксплуатационных скважин на указанном этапе для добычи около одного миллиарда кубических футов газа в сутки.
На первом этапе, за счет бурения пяти скважин и установки платформы SPD-11B, начальная производственная мощность этой фазы достигнет 500 миллионов кубических футов (эквивалент 14 миллионов кубических метров) в сутки.
Позже, за счет бурения и завершения семи других скважин, параллельно с начальной добычей, общая добыча газа с платформы увеличится до одного миллиарда кубических футов (что эквивалентно 28 миллионам кубометров) в сутки.
Инженерно-технический контроль и надзор за всеми указанными операциями будут осуществлять иранские специалисты и инженеры.
Выступая на церемонии начала буровых работ на 11 фазе Южного Парса, Зангане подчеркнул, что Иран может экспортировать 2,3 миллиона баррелей нефти ежедневно, заявив: "Увеличение добычи нефти - это право Ирана, и на это нам не нужно чье-то разрешение".
«Если санкции будут сняты и будут предоставлены необходимые ресурсы для реабилитации некоторых из наших старых скважин, добыча которых снизилась, экспорт составит 2,3 миллиона баррелей нефти в день», - сказал он.
Разработка 11-ой фазы Южного Парса была официально начата в мае после нескольких лет перерыва из-за различных финансовых и технических проблем.
В ноябре 2016 года Иран подписал соглашение на 4,8 миллиарда долларов с консорциумом, включающим французскую Total, Китайскую национальную нефтяную корпорацию (CNPC) и Petropars, дочернюю компанию Национальной иранской нефтяной компании (NIOC), о разработке 11 фазы, однако Total и CNPCI отказались от проекта в 2019 году из-за санкций США.
В настоящее время Petropars разрабатывает проект 11 фазы после того, как ее партнеры вышли из контракта.
Проект 11-ой фазы Южного Парса будет иметь производственную мощность 2 миллиарда кубических футов в день или 370 000 баррелей нефтяного эквивалента в день. Добытый газ будет поступать в газовую сеть Ирана.
Южный Парс - крупнейшее в мире газовое месторождение, занимающее площадь в 3700 квадратных километров территориальных вод Ирана.
По оценкам, это гигантское месторождение содержит значительное количество природного газа, на долю которого приходится около восьми процентов мировых запасов, и около 18 миллиардов баррелей конденсата. Поле разделено на 24 стандартных фазы.