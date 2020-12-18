Объем торговли Ирана с ОЭС превысил $5,7 млрд за 8 месяцев

Объем внешней торговли Ирана со странами ОЭС превысил 5 млрд 762 млн 935 тыс. долларов за первые 8 месяцев текущего 1399 иранского календарного года (начался 20 марта 2020 года). Об этом заявил официальный представитель иранской таможенной службы Рухолла Латифи, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Он назвал объем торговли в весовом выражении 10 млн 911 тыс. 727 тонн товаров: "Доля экспорта из Ирана в страны Организации экономического сотрудничества составил 7 млн 430 тыс. 423 тонн товаров на сумму 2 млрд 945 млн 623 тыс. долларов.

Сжиженный углеводородный газ, нефтепродукты, рыба, креветки, томатная паста, различные овощи, свежие и сушеные фрукты, цветы и растения, шафран и орехи были экспортированы из Ирана".

Латифи назвал объем импорта из стран ОЭС 3 млрд 481 тыс. 304 тонн на сумму 2 млрд 817 млн 313 тыс. долларов.

По его словам, Иран в основном импортировал такие продукты, как сырье, пряжа, хлопок, зерно ячменя, льняное семя, чечевица, фасоль, медицинское оборудование, промышленное сырье, кислоты, промышленное оборудование, сельскохозяйственная техника.

Он добавил, что у Ирана есть торговые отношения со всеми 10 стран-членов ОЭС – Турция, Пакистан, Азербайджанская Республика, Казахстан, Туркменистан, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан и Афганистан.

Афганистан среди стран ОЭС больше всего импортировал товары из Ирана (1 млрд 212 млн 498 тыс.), за которым следуют Турция и Азербайджанская Республика.