Продолжается строительство ж/д линии в иранских провинциях Чахар-Махал и Бахтияри

БАКУ /Trend/ - Прогресс по строительству железнодорожной инфраструктуры в юго-западных иранских провинциях Чахар-Махал и Бахтияри составляет 40%.

Об этом, как передает в воскресенье Trend, сказал советник директора планово-бюджетной организации Ирана в провинциях Чахар-Махал и Бахтияри Алирза Шоджаи.

По его словам, укладка рельсов на этой линии начнется в мае-июне следующего года.

Шоджаи отметил, что до сих пор на строительство железнодорожной линии от Исфахана до Чахар-Махала и от Бахтияри до Шахре-Корд были выделены 3,77 триллиона риалов (около 89,7 миллиона долларов).

Он добавил, что строительство 92-километровой железной дороги началось в 2011 году.

По его словам, в целом для строительства и эксплуатации этой линии необходимы 12 триллионов риалов (около 286 миллионов долларов).

Отмечается, что на этой железной дороге будут построены в общей сложности 5,28 км тоннелей и 2,48 км мостов.

(Автор: Эльнур Багишев)