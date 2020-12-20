Иран занимает 18-е место в мире по производству алюминия, объем составляет 1,2 млн тонн алюминиевых слитков в год.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на İRNA, заявил генеральный директор управления геологической организации Ирана Мохсен Мохаммад-Хани.

По данным компании "Iran Alumina" запасы бокситов в Иране оцениваются примерно в 25 млн тонн. Алюминий – наиболее широко используемый металл после железа, и боксит является самым важным источником производства алюминия в мире.

Согласно международной статистике, в 2019 году мировые запасы бокситов оцениваются в 55-75 млн тонн, из которых 32% находится в Африке, 23% - в Океании, 21% - в Южной Америке и Карибском бассейне, 18% - в Азии и 6% в других областях мира.

Самыми большими общими запасами обладают Гвинея (20 млрд т), Австралия (7 млрд т), Бразилия (6 млрд т), Вьетнам (3 млрд т), Индия (2,5 млрд т) и Индонезия (2 млрд т).