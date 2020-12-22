Провинция Фарс в Иране увеличила привлечение иностранных инвестиций в 3,5 раза

Объем накопленных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в провинции Фарс с начала 1399 иранского календарного года (начался 20 марта 2020 года) увеличился в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом, как передает Trend со ссылкой на İRNA, заявила генеральный директор управления привлечения и поддержки инвестиций провинции Фарс Хале Фуладфар.

Она отметила, что с начала текущего 1399 года сегодня проходят 4 проекта в рамках прямых иностранных инвестиций на сумму более 685 млн долларов в провинции Фарс:«Этот показатель в прошлом году составил 181 млн долларов в этой провинции».

По её словам, провинция Фарс с 2013 годa привлекала более 2065 млн долларов иностранных инвестиций и кредитов.

Фуладфар подчеркнула, что крупнейшими инвесторами являются азиатские и европейские компании в таких областях, как возобновляемые источники энергии, промышленность, сельское хозяйство, сфера услуг, строительство и медицина.

Она также сообщила, что на повестке дня стоит строительство крупнейшей в стране солнечной электростанции мощностью 431 МВт в городе Баванат.