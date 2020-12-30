Экспорт аграрного сектора вырос на 22% - Министр сельского хозяйства Ирана

Экспорт сельскохозяйственного сектора Ирана за первые девять месяцев этого года увеличился на 22% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом, как передает Trend со ссылкой на İRNA, сказал министр сельского хозяйства страны Казем Хавази.

Как отметил чиновник, «несмотря на особые обстоятельства и вспышку коронавируса, показатели сельскохозяйственного сектоа был позитивными и динамичными с точки зрения экспорта».

«За девять месяцев текущего года было экспортировано 6 100 000 тонн различной сельхозпродукции, и по данным ЦБ, в этом секторе было положительное сальдо 4,4», - отметил он.