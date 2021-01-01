Иран планирует построить порт на Макранском побережье с грузоподъемностью до 200 млн. тонн

Иран планирует построить порт на Макранском побережье в юго-восточной провинции Систан и Белуджистан с грузоподъемностью до 200 миллионов тонн, рассказал генеральный директор Портовой и морской организации (PMO), передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

Выступая на заседании совета директоров PMO во вторник, Мохаммад Растад добавил, что после вспышки пандемии COVID-19 в Иране в конце февраля его организация активировала поддерживающие механизмы, чтобы минимизировать неблагоприятное воздействие распространения коронавируса на портовую и морскую деятельность в стране, сообщает IRNA.

Он отметил, что в рамках этого механизма постоянно поддерживаются внутренние судоходные компании, операторы портов и частные инвесторы, работающие в иранских портах.

Генеральный директор PMO сказал, что его организация включила различные меры в свою повестку дня, чтобы минимизировать воздействие пандемии COVID-19 и односторонних санкций США на тех, кто участвует во внутреннем портовом и морском секторе.

Он добавил, что в повестке дня PMO также стоит утверждение ряда важных документов и проектов, заявив, что комплексный план по организации малых портов страны, который, как ожидается, будет реализован в три этапа через 15 лет, является одним из них.

Растад сказал, что составление плана будет завершено к концу текущего иранского календарного года (20 марта 2021 года).

Он добавил, что другим комплексным планом, который должен быть одобрен и реализован PMO, является развитие крупных торговых портов страны, отметив, что его завершение ожидается к 2025 году.

Растад рассказал, что PMO в рамках важного и масштабного мероприятия должен увеличить пропускную способность основных торговых портов страны с 300 миллионов тонн до более 600 миллионов тонн за десять лет.

Он отметил, что строительство порта на побережье Макрана будет включено в повестку дня организации после реализации комплексного плана по развитию основных торговых портов страны.