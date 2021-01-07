Объем экспорта медицинских масок из Ирана составил 206 тыс. долларов за 8 месяцев

Согласно официальным данным, Иран за 8 месяцев экспортировал 9 тонн медицинских масок на сумму 206 тыс. долларов в 9 стран мира, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Как сообщает торгово-промышленная палата Тегерана, стоимость мирового экспорта масок в 2020 году составляет 140 млрд долларов в мире.

Иран за указанный период также импортировал 132 тонн масок на сумму 16,6 млн долларов из 4 стран.

Наиболее крупными покупателями масок у Ирана является Оман и Афганистан (62%). Доля импорта масок в Иран из Китая также составляет 98%.

Иран импортировал 127 тонн масок из Китая (16 млн долларов), 2 тонны из ОАЭ (210 тыс. долларов), 1 тонна из Гонконга (121 тыс. долларов) и 200 кг из Афганистана (226 долларов).

Из Ирана было экспортировано 2 тонны масок в Оман (68 тыс. долларов), 2 тонны в Афганистан (59 тыс. долларов), 1 тонна в Кувейт (33 тыс. долларов), 1 тонна в Армению (24 тыс. долларов) и 386 кг в Эквадор, Нигерию, Пакистан и Катар (12 тыс. долларов).