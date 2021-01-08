Иран экспортирует из Кыргызстана мясо и фасоль в небольшом количестве, сказал в ходе пресс-конференции посол Ирана в Кыргызстане Саид Харази, передает Trend со ссылкой на Kabar.

По его словам, из-за распространения коронавируса в мире и принятых карантинных мер, прошлом году оборот между Кыргызстаном и Ираном снизился. "Хотя до этого наш двусторонний товарооборот показывал хорошую динамику и в среднем составлял 60-70 млн долларов США в год", - сообщил дипломат.

Харази отметил, что подписание и реализация временного соглашения о свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Ираном в прошло году позволил достичь товарооборота в размере 3 млрд долларов США.