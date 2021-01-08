Иран экспортирует из Кыргызстана мясо и фасоль

Экономика 8 января 2021 07:30 (UTC+04:00)
Иран экспортирует из Кыргызстана мясо и фасоль

Иран экспортирует из Кыргызстана мясо и фасоль в небольшом количестве, сказал в ходе пресс-конференции посол Ирана в Кыргызстане Саид Харази, передает Trend со ссылкой на Kabar.

По его словам, из-за распространения коронавируса в мире и принятых карантинных мер, прошлом году оборот между Кыргызстаном и Ираном снизился. "Хотя до этого наш двусторонний товарооборот показывал хорошую динамику и в среднем составлял 60-70 млн долларов США в год", - сообщил дипломат.

Харази отметил, что подписание и реализация временного соглашения о свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Ираном в прошло году позволил достичь товарооборота в размере 3 млрд долларов США.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
SOCAR Turkey R&amp;D and Innovation Co. обнародовала сроки подписания грантового соглашения по проекту NEFERTITI
SOCAR Turkey R&D and Innovation Co. обнародовала сроки подписания грантового соглашения по проекту NEFERTITI
Спрогнозирован объем добычи нефти с блока сухопутных месторождений &quot;Зых-Говсаны&quot;
Спрогнозирован объем добычи нефти с блока сухопутных месторождений "Зых-Говсаны"
Туркменистан завершил прокладку труб на участке Марыйского региона
Туркменистан завершил прокладку труб на участке Марыйского региона
Loading Bars
Лента новостей
Число зарегистрированных случаев коронавируса в Казахстане превысило 160 тысяч Казахстан 07:55
Грузия лидирует по сокращению авиаперевозок среди европейских стран - EUROCONTROL Грузия 07:45
Иран экспортирует из Кыргызстана мясо и фасоль Экономика 07:30
Сингапур может ослабить ограничения на въезд сделавшим прививку от коронавируса Другие страны 07:09
SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя с турецким спутником связи Турция 06:47
Министр транспорта США подала в отставку из-за беспорядков в Капитолии США 06:28
В Тунисе задержали одного из главарей «Аль-Каиды» Другие страны 06:01
Финляндия продлила запрет на въезд для иностранцев до 9 февраля Европа 05:42
Трамп заявил, что в ближайшее время сосредоточится на передаче власти Байдену США 05:26
Британские власти обязали прибывающих в Англию иметь отрицательный тест на коронавирус Европа 05:02
Начальник полиции Капитолия подал в отставку в свете беспорядков США 04:38
На юге Йемена произошел взрыв Арабские страны 04:15
В Белом доме заявили о работе над мирной передачей власти Байдену США 03:53
Boeing согласна выплатить $2,5 млрд по делу о сговоре вокруг 737 MAX США 03:25
Власти США предъявили обвинения 55 лицам в связи с беспорядками в Вашингтоне США 03:01
Бывший президент ФИФА Блаттер попал в больницу Спорт 02:38
Число умерших из-за коронавируса в Бразилии превысило 200 тыс. Другие страны 02:16
NYT: Трамп обсуждал с помощниками возможность помилования себя самого США 01:51
ВОЗ взаимодействует с 15 производителями вакцин от COVID-19 В мире 01:35
Число выздоровевших от коронавируса в Турции превысило 2,17 миллиона человек Турция 01:13
В Британии считают, что вакцинация от COVID-19 может требоваться повторно каждые полгода Европа 00:55
Трампу до конца президентского срока запретили писать в Facebook и Instagram США 00:39
Во Франции обнаружили два очага британского штамма коронавируса Европа 00:17
Илон Маск стал богатейшим человеком мира В мире 7 января 23:56
В мире за сутки выявлено более 735 тыс. случаев заражения коронавирусом - ВОЗ В мире 7 января 23:43
11 проектов для создания хозяйств по разведению рыбы разработали в Атырауской области Казахстан 7 января 23:30
Объявлен отбор песни для представительницы Азербайджана на "Евровидении-2021" Культура 7 января 23:25
Рухани открыл 3 крупных проекта в Иране Экономика 7 января 23:25
Байден заявил, что беспорядки в Вашингтоне спровоцировал Трамп США 7 января 23:20
Из США в Поти прибыло 13 тысяч тонн пшеницы и 4 тысячи тонн сои Грузия 7 января 23:15
В Испании число инфицированных коронавирусом превысило 2 млн Европа 7 января 23:03
Историческая победа Азербайджана в числе величайших успехов прошлого года - глава парламентского комитета Политика 7 января 22:40
Никто не может точно сказать, что в Азербайджане есть новый штамм коронавируса - TƏBİB Общество 7 января 22:32
В результате армянской агрессии гражданскому населению Азербайджана нанесен ущерб в размере 63,6 миллиона манатов - премьер-министр Политика 7 января 22:32
Американская демократия, представляемая всему миру как идеальная, на самом деле не настоящая - депутат Политика 7 января 22:31
Стоимость биткоина превысила $40 тыс. Финансы 7 января 22:22
Президент Ильхам Алиев: Нужна единая концепция восстановления всех территорий, городов Политика 7 января 22:17
Улучшается обеспечение подразделений азербайджанской армии, дислоцированных на освобожденных территориях (ФОТО) Политика 7 января 22:17
Состоялась встреча в видеоформате между министром Анаром Керимовым и Туралом Гянджалиевым Общество 7 января 22:14
Президент Ильхам Алиев: Я уже дал указание о реорганизации ANAMA в ближайшие дни Политика 7 января 22:09
По итогам 2020 года Азербайджан оказался подготовленным к противостоянию экономическим шокам Финансы 7 января 22:08
Президент Ильхам Алиев: На территориях разрушенных многоквартирных домов в Гяндже должен быть мемориальный комплекс Политика 7 января 21:59
Создано Центральноазиатское инвестиционное партнерство Центральная Азия 7 января 21:44
Полиция арестовала в Вашингтоне в ходе беспорядков 68 человек США 7 января 21:29
Объем экспорта медицинских масок из Ирана составил 206 тыс. долларов за 8 месяцев Экономика 7 января 21:25
В 2021 году экономика Грузии вырастет на 4% - прогноз Всемирного банка Грузия 7 января 21:15
Макроэкономическая стабильность в Азербайджане будет сохранена и в этом году - эксперт Финансы 7 января 21:13
Более 50 полицейских пострадали в ходе беспорядков в Конгрессе США США 7 января 21:09
Армяне не позволяли Международному Комитету Красного Креста нам помочь - Шахбаз Гулиев Политика 7 января 19:55
Открыты казначейские и банковские счета "Фонда возрождения Карабаха" Экономика 7 января 19:42
АПБ Азербайджана приостановило импорт некоторой продукции из ряда стран Общество 7 января 19:39
Сержант МВД Азербайджана, ставший шехидом в боях на Кельбаджарском направлении (ФОТО) Общество 7 января 19:33
19-летний артиллерист Агшин, племянник народного артиста Рафига Азимова – герой Карабахской войны: Наши снаряды били точно по врагу (ФОТО) Социум 7 января 19:29
TƏBİB раскрыл детали процесса вакцинации от COVİD-19 Общество 7 января 19:28
Представитель TƏBİB о вакцинах от коронавируса, которые закупит Азербайджан Общество 7 января 19:17
Гражданам, не имеющим соответствующего права, запрещено носить военную форму со знаками отличия - минобороны Азербайджана Политика 7 января 19:10
Армяне не могли смириться с поражением и мстили, подвергая нас пыткам - освобожденный из армянского плена Амин Мусаев Политика 7 января 19:05
Снижение количества зараженных COVID-19 не связано с уменьшением числа проведенных тестов Общество 7 января 18:59
Дильгам Аскеров о действиях армян по мере приближения нашей армии к Шуше Общество 7 января 18:57
Удерживаемые армянами Дильгам Аскеров, Шахбаз Гулиев и Амин Мусаев рассказали об учиненных над ними зверствах (ВИДЕО) Общество 7 января 18:50
Решение в связи с вакцинами от COVİD-19 будет принято в ближайшие дни - TƏBİB Общество 7 января 18:49
Разработана новая Госпрограмма по водным источникам Азербайджана - НАНА Общество 7 января 18:45
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан включен в десятку самых реформаторских стран. Так называемые "экономисты", откройте глаза, посмотрите Политика 7 января 18:41
Уточнены места проживания и число семей вынужденных переселенцев из Агдама Общество 7 января 18:40
Фирангиз Муталлимова рассказала об участии в Днях поэзии Вагифа в городе Шуша Культура 7 января 18:37
Президент Ильхам Алиев: В ближайшие дни мы станем свидетелями новых прекрасных событий в энергетической сфере Политика 7 января 18:35
Президент Ильхам Алиев: Надеемся, что вакцина будет доставлена в Азербайджан в течение этого месяца Политика 7 января 18:30
Президент Ильхам Алиев: Соответствующие структуры не вели достаточно серьезную борьбу с коррупцией и взяточничеством Политика 7 января 18:27
В Азербайджане вступили в силу штрафы за использование полиэтиленовых пакетов Общество 7 января 18:26
Президент Ильхам Алиев: До войны в нашей стране уже был создан новый политический климат Политика 7 января 18:24
Официальные лица Армении, как и 30 лет назад, все еще тешат себя иллюзиями - МИД Азербайджана Политика 7 января 18:23
Президент Ильхам Алиев: Нынешние руководители антинационального совета бежали и скрылись в период войны Политика 7 января 18:22
ГТК Азербайджана временно снял ограничения на ввоз товаров из-за рубежа Бизнес 7 января 18:20
Президент Ильхам Алиев: Антинациональный совет и в период войны осуществлял свою предательскую, продажную миссию Политика 7 января 18:17
Эксклюзив! Воспоминания организатора Дней поэзии Вагифа и фестиваля "Хары бюльбюль" в Шуше Захида Аббасова: Во время исполнения Зейнаб Ханларовой пошел ливень (ФОТО) Интервью 7 января 18:15
Президент Ильхам Алиев: Если руководство Армении не в силах контролировать незаконные вооруженные формирования, то это их проблема Политика 7 января 18:14
Госагентство занятости Азербайджана закупает активы для поддержки стартап-проектов Бизнес 7 января 18:11
Президент Ильхам Алиев: Миротворческие силы занимаются гуманитарной деятельностью, хотя в заявлении эта функция не закреплена Политика 7 января 18:10
Служба ASAN объявляет тендер Тендеры 7 января 18:07
Рафиг Новрузов удостоен Европейским орденом "Чести" и титулом "Посол науки и мира" со стороны ООН (ФОТО) Социум 7 января 18:06
Президент Ильхам Алиев: Глава МИД Армении находился в Ханкенди. Кто ты такой, что ездишь туда? Политика 7 января 18:06
Президент Ильхам Алиев: Никогда в истории Азербайджан не был таким сильным Политика 7 января 18:01
ЕС готов поделиться с Туркменистаном своим видением восстановления после пандемии - посол Евросоюза Бизнес 7 января 17:32
В Азербайджане сократился объем проблемных кредитов Финансы 7 января 17:17
Азербайджанская ИТ компания планирует расширить сотрудничество с госструктурами ИКТ 7 января 17:13
Президент Азербайджана придает большое значение активной роли НПО - Хикмет Гаджиев Политика 7 января 17:05
Я признателен Президенту Ильхаму Алиеву за свое освобождение - Дильгам Аскеров Общество 7 января 17:00
В Израиль доставлена первая партия вакцин против коронавируса компании Moderna Израиль 7 января 16:52
В Азербайджане выявлено еще 685 случаев заражения коронавирусом, 1931 человек вылечился Общество 7 января 16:47
SOCAR Turkey R&D and Innovation Co. обнародовала сроки подписания грантового соглашения по проекту NEFERTITI Энергетика 7 января 16:40
Финляндия продлила ограничения на границе до 9 февраля Европа 7 января 16:39
ЕС готов поддержать туркменские реформы, направленные на улучшение бизнес-среды - посол Евросоюза Бизнес 7 января 16:35
Мы знали о начале войны, звуки артобстрелов доносились все ближе - Дильгам Аскеров Общество 7 января 16:30
Стоимость биткойна достигла отметки в $38 тыс. Финансы 7 января 16:28
В Азербайджане в 2021 году предусмотрено увеличение финансирования дефицита госбюджета за счет внутренних заимствований Финансы 7 января 16:25
А я когда-нибудь вернусь... Памяти шехидов Карабахской войны (ВИДЕО) Интервью 7 января 16:23
Работы в депо "Ходжасан" продолжаются - ЗАО "Бакинский метрополитен" (ФОТО) Экономика 7 января 16:22
Иран наращивает численность судов на Каспии Экономика 7 января 16:15
Кадры процесса разминирования территорий Агдамского района (ВИДЕО) Общество 7 января 16:07
Фонд развития предпринимательства Азербайджана заключил контракт на сумму около 300 тыс манатов Бизнес 7 января 16:06
Все новости