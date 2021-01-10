Производство стальных слитков в Иране увеличилось на 8,3%
Производство стальных слитков в Иране увеличилось на 8,3% за три квартала текущего 1399 иранского календарного года (начался 20 марта 2020 года) по сравнению с тем же периодом прошлого года, передает Trend со ссылкой на ИРНА.
Согласно информации министерства промышленности, рудников и торговли Ирана за девять месяцев текущего иранского года объем производства стальных слитков в стране составил 21 650 100 тонн.
Стоит отметить, что за три квартала прошлого года производство стальных слитков в Иране составило 19 986 100 тонн.
Иран в настоящее время входит в десятку крупнейших производителей стали в мире. Страна планирует производить 55 млн. тонн стали и подняться на 7-е место к 1404 году по иранскому календарю (начало в марте 2025 года).
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