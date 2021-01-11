Иран закупит 2 миллиона доз вакцины против COVID-19 от России и Индии

Вакцина против коронавируса, произведенная в Иране, более надежна, чем многие зарубежные вакцины, но, поскольку для ее производства требуется время, Министерство здравоохранения и медицинского образования закупит около двух миллионов доз вакцин от Индии, Китая или России до нового иранского года (начинается 21 марта 2021 года).

Об этом заявил в понедельник президент иранского Медицинского совета Мохаммад Реза Зафарганди, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Вакцины Pfizer и Moderna никогда не стояли на повестке дня Ирана из-за высокой цены, проблем с транспортировкой и потребностей холодовой цепи, но мы можем купить вакцину AstraZeneca, которая производится в Швеции и была изучена только в Оксфорде, и может храниться в Иране. Другие вакцины также производятся в Индии, Китае и России по контракту с AstraZeneca, и на повестке дня стоит закупка вакцины из различных источников", сказал Зафарганди.

"По данным министерства здравоохранения, около двух миллионов доз вакцин против коронавируса будут импортированы из разных источников к новому году", сказал он, добавив, что производство вакцин в стране и совместное производство вакцин с Кубой займет больше времени.