Объемы импорта кормов для скота и птицы Ираном снизились на 5% по весу и на 7% по стоимости

Объемы импорта кормов для скота и птицы снизились на 5% по весу и на 7% по стоимости и достигли 11,3 млн. тонн стоимостью 3,33 млрд. долларов за девять месяцев текущего 1399 иранского года, с 20 марта по 20 декабря 2020, передает Trend со ссылкой на "Иран.ru".

За этот период было импортировано в общей сложности 7,23 миллиона тонн кукурузы на сумму 1,77 миллиарда долларов, что указывает на рост веса и стоимости на 17% и 16%, соответственно, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает новостной портал Иранского союза импортеров кормового зерна.

За девять месяцев Иран импортировал 1,34 миллиона тонн ячменя на сумму 326,83 миллиона долларов, что на 47% и 49% меньше по весу и стоимости, соответственно, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.