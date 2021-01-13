На иранском острове Кешм будет запущен завод по переработке сверхтяжелой нефти

По словам управляющего директора нефтеперерабатывающего комплекса Кешм, в ближайшее время в Иране будет запущен завод по переработке сверхтяжелой нефти мощностью 70 000 баррелей в сутки, передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

Завод будет преобразовывать очень тяжелые сорта нефти, производимые в регионе, в товары с добавленной стоимостью, включая битум, дизельное топливо, керосин и нафту.

"Нефтеперерабатывающий завод, который будет «производить битум и нефтепродукты, стоимостью 220 миллионов долларов, был построен компанией Pars Behin Palayesh Naft Qeshm, дочерней компанией Pasargad Energy Development Company", - цитирует слова Махмуда Касеми ISNA.

Завод расположен на острове Кешм в южной части провинции Хормозган и занимает площадь 45 гектаров. Он был построен с помощью иранских инженеров и на его строительство ушло восемь лет.