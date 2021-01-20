В иранском Альборзе представили восемь наименований фармацевтической продукции
Церемония представления восьми новых продуктов в области добавок, сырья и лекарств была проведена во вторник в фармацевтическом промышленном городе Баракат в провинции Альборз, передает Trend со ссылкой на İRNA.
«Добавка Ацетилцистеин, которая эффективна для улучшения функции иммунной системы и оказывает большое влияние на лечение болезни Covid-19, будет производиться с годовой мощностью 10 миллионов таблеток», - отметил генеральный директор "Barakat Pharmaceutical Group" Акбар Берандеги.
«Мы будем экономить 15 млн. долларов в год, производя ивермектин, препарат, используемый для профилактики и контроля болезни Covid-19, с ежегодным производством более 28 миллионов таблеток», - заключил он.
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