Али Акбар Салехи, глава Организации по атомной энергии Ирана (AEOI), что "Иран начал разработку квантовых технологий, потому что 21 век - это век этих технологий", передает Trend со ссылкой на "Иран.ru"

Выступая на церемонии открытия достижений квантовой связи в открытом космосе, Салехи объявил: «Квантовая технология очень важна, и что развитые индустриальные страны начали разработку этой технологии с начала 21 века».

«Организация по атомной энергии начала работу над квантовыми технологиями в 2016 году, и она отвечает за мониторинг научных разработок во всем мире и определение приоритетов в области высоких технологий», - сказал Салехи, согласно IRNA.

Глава ядерной энергетики Ирана также рассказал, что в 2019 году AEOI решила провести эксперимент на более дальних расстояниях, пытаясь увеличить скорость генерации фотонов, в результате чего было произведено несколько миллионов пар переплетенных фотонов.

Салехи добавил, что в июне 2020 года дистанция увеличилась до 300 метров.

Он также объявил: «Организация по атомной энергии планирует увеличить расстояние до семи километров между местом расположения организации и башней Милад в Тегеране следующим летом».

Он выразил надежду, что AEOI сможет использовать квантовую технологию для передачи кодированных данных в различных областях, включая телекоммуникации, оборону, банковские коммуникации, медицину и компьютерные науки, искусственный интеллект, атомные часы, радары и биологию.