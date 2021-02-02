Стоимость экспорта сельскохозяйственной продукции из Ирана выросла на 48,27% за год

За первые три квартала текущего 1399 иранского финансового года (20 марта - 20 декабря 2020) Иран экспортировал 6,12 миллиона тонн сельскохозяйственной и пищевой продукции на сумму более 6 миллиардов долларов, передает Trend со ссылкой на İran.ru.

Цифры указывают на рост на 22,65% и 48,27% в тоннаже и стоимости по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, сообщает сайт Министерства сельского хозяйства Ирана.

Производство сельскохозяйственной продукции увеличилось с 97 миллионов тонн в 2013 году до 125 миллионов тонн в 2019-20 финансовом году, что означает рост на 28,86%.

Свежие и сушеные фисташки возглавили список экспорта по стоимости, поскольку страна экспортировала этого урожая на сумму 1,05 миллиарда долларов с первого по третий квартал.

Вторым по стоимости экспортным сельскохозяйственным продуктом были помидоры (630,6 млн. долларов), за ними следуют яблоки (272,98 млн. долларов), лук и лук-шалот (265,15 млн. долларов) и виноград (217,84 млн. долларов).

По тоннажу, томаты возглавили список с 758 790 тоннами, за ними следуют арбузы с 639 980 тоннами, картофель с 554 530 тоннами, яблоки с 379 120 тоннами и лук и лук-шалот с 373 250 тоннами.