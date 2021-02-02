Производство шин в Иране увеличилось на 20% за 10 месяцев

Объем производства шин с начала 1399 иранского календарного года (20 марта 2020 года) до 19 января составил 225 тыс. 269 тонн, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Производство шин за указанный срок увеличилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Объем производства в шинных заводах за этот период составил 20 млн 913 тыс. 147 шин, который также показывает рост на 20% по сравнению с тем же периодом минувшего года. Также иранские производители произвели 132 тыс. 741 тонн диагональных и радиальных шин в тот же период.

За 10 месяцев текущего года произвели 3609 тонн шин для легких сельскохозяйственных машин (рост на 49%), 15 081 тонны шин для тяжелых сельскохозяйственных машин (рост на 12%) и 5284 тонны шин для дорожно-строительных и промышленных автомобилей (рост на 13%).