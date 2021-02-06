Товарооборот Ирана с Китаем в 2020 году упал на 35,3%

Товарооборот Ирана с Китаем, в 2020 году составил 14,91 миллиарда долларов, что на 35,3% меньше, чем годом ранее, передает Trend со ссылкой на "Иран.ru".

Согласно данным, предоставленным Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики, экспорт Ирана в Китай составил 6,4 миллиарда долларов, что на 52,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В свою очередь, Китай в 2020 году экспортировал в Иран товаров на сумму 8,51 миллиарда долларов, что на 11,3% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Торговля между двумя странами в декабре 2020 года составила 1,39 миллиарда долларов по сравнению с 1,7 миллиарда долларов в декабре 2019 года.

Экспорт Ирана в Китай за месяц составил 733,3 миллиона долларов, импорт из Китая - 657,2 миллиона долларов, сообщает Financial Tribune.