Денежная ликвидность в Иране выросла на 26,6%

Ликвидность в Иране достигла 31,3 квадриллиона риалов (около 745,2 млрд. долларов) за первые девять месяцев текущего 1399 иранского календарного года (20 марта - 20 декабря 2020 г.), что на 26,6% выше показателя на конец прошлого года, передает Trend со ссылкой на "Иран.ru".

Согласно данным, опубликованным Центральным банком Ирана (CBI), ликвидность страны за первые девять месяцев прошлого года выросла на 20,2 процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщает IRNA.

Коэффициент роста ликвидности в конце девятого иранского календарного месяца Азар (20 декабря 2020 г.) составил 7,68, что на 6,7% больше по сравнению с той же датой предыдущего года.

Зарубежные активы иранских банков и институтов увеличились на 71,7 процента за указанные девять месяцев по сравнению с показателем за тот же период в предыдущем иранском календарном году, достигнув 9,26 квадриллиона риалов (около 220,5 миллиарда долларов).

В предыдущем отчете CBI, опубликованном в ноябре 2020 года, ликвидность страны составила 28,958 квадриллионов риалов (около 689,49 миллиарда долларов) за первые шесть месяцев текущего иранского календарного года (20 марта - 21 сентября 2020 года), что на 17,1 процента больше, чем показатель за конец прошлого года.

Рост ликвидности в стране был неизбежен, учитывая вспышку коронавируса и вливание ликвидности государством для поддержки домохозяйств и предприятий.

В середине сентября 2020 года члены правления Тегеранской торговой, промышленной, горнодобывающей и сельскохозяйственной палаты (TCCIMA) раскритиковали безудержный рост ликвидности в стране, заявив, что он вызывает сбои во многих экономических и промышленных секторах.

Во время 16-го заседания совета представителей TCCIMA, глава TCCIMA Масуд Хансари отметил, что в настоящее время ликвидность является наиболее важным фактором, разрушающим экономическую систему страны.

По словам Хансари, если текущая тенденция сохранится, рост ликвидности достигнет 32 процентов, и к концу текущего 1399 иранского календарного года (20 марта) к ликвидности страны добавятся 8 квадриллионов риалов (около 190,4 миллиарда долларов).