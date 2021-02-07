Производство автомобилей в Иране увеличилось в 17 раз

После победы исламской революции в Иране в 1979 году производство автомобилей в страны увеличилось в 16,8 раз, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Согласно данным министерства промышленности, рудников и торговли Ирана, автопроизводители Ирана до конца прошлого иранского года (который начался 21 марта 2020 года) произвели 2,699 млн легковых автомобилей. Это в 16,8 раз больше по сравнению с 1979 годом.

Стоит отметить, что в 1979 году в стране было произведено 160 тыс. автомобилей.

В 2013 году иранские автопроизводители произвели 1,9 млн автомобилей. Таким образом в последние 7 лет объем производства автомобилей в стране увеличился на 42%.