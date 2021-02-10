Иранская авиакомпания организует регулярные рейсы в Узбекистан

Иранская компания Iran Aseman Airlines планирует организовать изначально чартерные, а затем регулярные рейсы Тегеран – Ташкент и Тегеран – Бухара. Как передает Trend со ссылкой на repost.uz, об этом сообщает пресс-служба Минтранса Узбекистана.

В ходе переговоров с участием зампредседателя по коммерческим вопросам авиакомпании А. Асада, а также исполнительного директора туристической компании Persian Gulf Tourism М. Рахманифар обсуждены вопросы налаживания чартерных и регулярных авиарейсов между Узбекистаном и Ираном.

На встрече руководитель департамента развития воздушного транспорта Минтранспорта Д. Джумаев рассказал о проводимых реформах по привлечению иностранных авиакомпаний в Узбекистан, расширению географии полетов и увеличению их частоты.

Также сообщалось о льготах, предоставляемых иностранным авиакомпаниям, осуществляющим перевозки паломников в международные аэропорты Узбекистана.