Экспорт рыбной продукции из северной иранской провинции Мазандаран увеличился на 37 %

Экономика 10 февраля 2021 23:05 (UTC+04:00)
Экспорт рыбной продукции из северной иранской провинции Мазандаран увеличился на 37 %

Экспорт рыбной продукции из северной иранской провинции Мазандаран увеличился на 37 процентов в течение первых десяти месяцев текущего 1399 иранского календарного года (20 марта 2020 - 19 января 2021) по сравнению с тем же периодом прошлого года, передает Trend со ссылкой на "Иран.ru".

Хасан Эсхаки, генеральный директор департамента рыболовства провинции, также объявил, что экспорт рыбы из провинции составил 11 240 тонн на сумму 35,876 миллиона долларов в прошлом иранском календарном году, что на 60 процентов больше по весу и на 21 процент больше в стоимостном выражении по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Как объявило официальное лицо из Организации рыболовства Ирана (IFO), стоимость экспорта рыбной продукции Ирана выросла на шесть процентов в течение первых десяти месяцев текущего иранского календарного года по сравнению с тем же периодом в прошлом году.

Иса Гольшахи, генеральный директор IFO по повышению качества, переработке и развитию рынка, оценил экспорт рыбной продукции за десять месяцев в 114 000 тонн на сумму 399 миллионов долларов, что также на четыре процента больше, чем в прошлом году по весу.

В этом году, после завершения технических инструкций и запуска двух промышленных предприятий по производству сушеной рыбы и крошечной сушеной рыбы, в экспортную корзину рыбной продукции страны был добавлен еще один продукт, сообщил чиновник.

Он заявил, что объем экспорта сушеной рыбы достиг около 18 000 тонн при приблизительной стоимости 18 миллионов долларов, добавив, что Оман, Мьянма и Малайзия входят в число новых целевых экспортных рынков страны.

Гольшахи также выразил надежду, что благодаря планам расширения экспорта страна сможет выйти как минимум на три новых экспортных рынка, и в следующем году в экспортную корзину будет добавлено несколько новых экспортных продуктов.

Чиновник оценил потребление рыбы в стране на душу населения в 13,3 килограмма.

В последние годы в Иране заметно увеличилось производство рыболовства. Годовой объем рыболовства в стране составлял 1,28 миллиона тонн в прошлом 1398 иранском календарном году (завершившемся 19 марта 2020 года), тогда как запланированный показатель составлял 1,25 миллиона тонн. Такой объем производства был достигнут, несмотря на санкции и связанные с ними трудности в предыдущем году.

Ожидается, что в этом году объем производства достигнет 1,5 млн. тонн.

Экспорт рыбы из страны составил 146 000 тонн на сумму 538,9 миллиона долларов в прошлом году, а импорт - 29 000 тонн на сумму 98,9 миллиона долларов. Таким образом, торговый баланс Ирана в области рыболовства составил 440 миллионов долларов в предыдущем году.

Ожидается, что в текущем году экспорт достигнет 150 000 тонн на сумму 600 миллионов долларов.

Обладая высоким качеством, иранская рыбная продукция легко продавалась на экспортных рынках, а также некоторые новые направления экспорта приветствовали эту продукцию в прошлом году.

Новые рынки, включая Китай, Южную Корею и страны Евразийского экономического союза, открылись для иранской рыбной продукции в прошлом году.

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