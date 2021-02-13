Производство алюминиевых слитков в Иране выросло на 65% за последние 10 месяцев
Производство алюминиевых слитков в Иране увеличилось на 65% за последние 10 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает Trend со ссылкой на ИРНА.
Объем производства алюминиевых слитков достиг 364 тыс. 783 тонн за указанный период. Только в прошлом месяце объем производства алюминиевых слитков составил 39 тыс. 560 тыс. в иранских цехах, который показывает рост в 58% по сравнению с минувшим годом.
Также производство оксида алюминия за последние 10 месяцев составило 193 тыс. 962 тонн.
Согласно данным министерства промышленности, рудников и торговли, объем производства алюминиевых слитков в 2019 и 2020 годах составил 310 и 285,8 тыс. тонн, соответственно.
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