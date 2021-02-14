Иранская компания произвела первую на Ближнем Востоке подушку безопасности

Управляющий директор инвестиционной компании по развитию резиновой промышленности Ирана сообщил, что компания впервые в регионе Ближнего Востока произвела подушку безопасности, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

"Эта компания имеет самые укомплектованные в стране машины для производства промышленной шинной пряжи, в настоящее время удовлетворяет более 90% внутренних потребностей страны", - сказал Хоссейн Санан Баниси.

По его словам, несмотря на самые жестокие санкции США в адрес Тегерана, иранским специалистам в инвестиционной компании по развитию резиновой промышленности удалось впервые в регионе Ближнего Востока произвести подушку безопасности.