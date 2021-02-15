Иран способен проектировать турбины и генераторы для электростанций

Помимо возможности строить турбины и генераторы, которые являются наиболее важными частями электростанции, Иран теперь может проектировать это оборудование.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на İRNA, сказал Генеральный директор производственно-технического отдела теплоэнергетической компании страны Эсмаил Намази.

Он отметил, что после введения некоторых санкций иностранные компании отказались поставлять детали для электростанций, и это привело к наращиванию собственного производства в этой сфере.